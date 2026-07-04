Συλλήψεις Αλβανών στην Κόνιτσα: Εντοπίστηκαν στα σύνορα με 6 κιλά τσάι του βουνού

Snapshot Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί στην περιοχή Πληκατίου Κόνιτσας για παράνομη συλλογή 6,1 κιλών σιδερίτη και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η κατασχεθείσα ποσότητα σιδερίτη θα παραδοθεί στο Δασαρχείο Κόνιτσας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών –υπηκόων Αλβανίας- προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην παραμεθόρια περιοχή του Πληκατιου Κόνιτσας, για παράνομη συλλογή αρωματικού – φαρμακευτικού φυτού και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Μαστοροχωρίων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε δύσβατη περιοχή του Πληκατίου όπου είχαν συλλέξει παράνομα ποσότητα σιδερίτη, γνωστού ως «τσάι του βουνού», συνολικού βάρους 6 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι οι συλληφθέντες είχαν εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η ποσότητα του σιδερίτη κατασχέθηκε και πρόκειται να παραδοθεί στο Δασαρχείο Κόνιτσας, ενώ οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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