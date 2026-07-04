Πρέβεζα: Νεκρός 81χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Πρέβεζα, όταν ένας 81χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, ύστερα από πτώση από την ταράτσα τετραώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο ηλικιωμένος έπεσε από μεγάλο ύψος κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς τα τραύματα που υπέστη από την πτώση ήταν βαρύτατα.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτοχειρία ή για ατύχημα.

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