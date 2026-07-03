Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι 1ου ορόφου ξενοδοχείου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής.
  • Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5:00 και ο νεαρός έφερε πολλαπλά τραύματα.
  • Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και είναι εγκεφαλικά νεκρός.
  • Οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν σε ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζεται.
Snapshot powered by AI

Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό, περίπου τις 5:00 τα ξημερώματα.

Ο ανήλικος έφερε πολλαπλά τραύματα, παρόλο που η πτώση του ανακόπηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι άνανδροι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος στην Βουλιαγμένη

12:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι

12:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»

12:32ΥΓΕΙΑ

«Τα μωρά γεννιούνται με έμφυτη αντίληψη των αριθμών» - Τι έδειξε η εγκεφαλική δραστηριότητα νεογνών

12:30ΥΓΕΙΑ

6 λάθη για την υγεία της καρδιάς που κάνουν οι γυναίκες - Πώς να τα αποφύγετε

12:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Ένοχος ο οδηγός για την απόπειρα αφαίρεσης του «εγκεφάλου» του αυτοκινήτου μετά το δυστύχημα

12:25LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου: Τίτλοι τέλους για το Breakfast@star με δάκρυα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ηθοποιό του Netflix όρισε ο αλ-Σαράα στο πρώτο μεταβατικό κοινοβούλιο της χώρας

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Εξελίξεις στην υπόθεση βομβιστικής επίθεσης κατά Ουκρανού ολιγάρχη - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον της ύποπτης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο Τούρκους στον Έβρο: Επιχείρησαν να περάσουν 50 όπλα-φαντάσματα στην Ελλάδα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό – «Λαμπάδιασε» όχημα και επεκτάθηκε

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος Μελάς και Ρέππα

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Η κυβέρνηση Τραμπ αποδυναμώνει την υποστήριξή της προς την Ευρώπη λόγω Ρωσίας

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

11:35ANNOUNCEMENTS

ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΓΟΝ» - Ένας νέος θεατρικός χώρος ανοίγει στην καρδιά της Αθήνας

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ζαχαριάδης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προαναγγέλλει προσχώρηση στην ΕΛΑΣ - «Το κόμμα Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα πλήττει τις ΗΠΑ - Στους 46 °C η θερμοκρασία στη Νέα Υόρκη - Αλλαγές στους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην κηδεία του Μιχάλη Μόσιου: Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον «Ταμτάκο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:50LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

10:37LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο βίντεο από την Κρήτη με λαγοκέφαλους να αλληλοκατασπαράζονται

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην κηδεία του Μιχάλη Μόσιου: Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον «Ταμτάκο»

11:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση ΟΗΕ για El Niño: «Θα έχει υψηλή ένταση μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου» - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει - Κάζο από το Κατάρ

10:46LIFESTYLE

Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διπλός «συναγερμός» το Σαββατοκύριακο - Από την κακοκαιρία στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος Μελάς και Ρέππα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο Τούρκους στον Έβρο: Επιχείρησαν να περάσουν 50 όπλα-φαντάσματα στην Ελλάδα

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Οι νέοι κανόνες που βάζουν τέλος στην ταλαιπωρία ιδιοκτητών και ενοίκων - Εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51%

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Σάλος με 30χρονη που παρενόχλησε σεξουαλικά δεκάδες άνδρες σε χώρους εργασίας- Της πέρασαν χειροπέδες

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν - Να τους έχει ο Θεός καλά και να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο»

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ζαχαριάδης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προαναγγέλλει προσχώρηση στην ΕΛΑΣ - «Το κόμμα Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική»

06:52LIFESTYLE

Ποιες εκπομπές ρίχνουν αυλαία σήμερα – Το μέλλον τους

21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Εξελίξεις στην υπόθεση βομβιστικής επίθεσης κατά Ουκρανού ολιγάρχη - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον της ύποπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ