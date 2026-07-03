Χαλάνδρι: Εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι 1ου ορόφου ξενοδοχείου
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- Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας έπεσε από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Παρασκευής.
- Η πτώση σημειώθηκε περίπου στις 5:00 και ο νεαρός έφερε πολλαπλά τραύματα.
- Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και είναι εγκεφαλικά νεκρός.
- Οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν σε ατύχημα, αλλά η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες συνεχίζεται.
Εγκεφαλικά νεκρός είναι ο 17χρονος που έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.
Ο 17χρονος Βρετανός τουρίστας βρισκόταν στο μπαλκόνι ξενοδοχείου επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε στο κενό, περίπου τις 5:00 τα ξημερώματα.
Ο ανήλικος έφερε πολλαπλά τραύματα, παρόλο που η πτώση του ανακόπηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο η έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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