Κέρκυρα: Νεκρός 19χρονος τουρίστας σε τροχαίο
Η μηχανή που οδηγούσε ο 19χρονος Γερμανός εξετράπη της πορείας της
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ασυρμάτου, στον Ποταμό, στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η μηχανή που οδηγούσε ένας 19χρονος τουρίστας από τη Γερμανία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 19χρονο σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί τον εισήγαγαν αμέσως στο χειρουργείο, ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που δυστυχώς έχασε τη ζωή του εντός της χειρουργικής αίθουσας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Νεκρός 19χρονος τουρίστας σε τροχαίο
13:27 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Κανείς δεν είναι με τους δολοφόνους!
13:15 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn
10:37 ∙ LIFESTYLE
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε τη σεζόν και αποχαιρέτησε δύο συνεργάτες
22:27 ∙ WHAT THE FACT
«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;
11:56 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του
12:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ