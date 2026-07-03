Κέρκυρα: Νεκρός 19χρονος τουρίστας σε τροχαίο

Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή του Ασυρμάτου, στον Ποταμό, στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, η μηχανή που οδηγούσε ένας 19χρονος τουρίστας από τη Γερμανία, εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 19χρονο σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί τον εισήγαγαν αμέσως στο χειρουργείο, ωστόσο τα τραύματά του ήταν τόσο σοβαρά που δυστυχώς έχασε τη ζωή του εντός της χειρουργικής αίθουσας.

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