Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ

Snapshot Ένας 25χρονος στη Ρόδο σκοτώθηκε μετά από παράσυρση από αγροτικό αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου.

Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.

Η Τροχαία Ρόδου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, με θύμα έναν 25χρονο άνδρα.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ο άτυχος 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.

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