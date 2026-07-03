Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ

Ο νεαρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 25χρονος που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ έκανε τζόκινγκ
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 25χρονος στη Ρόδο σκοτώθηκε μετά από παράσυρση από αγροτικό αυτοκίνητο ενώ έκανε τζόκινγκ στην περιοχή Αφάντου.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
  • Ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας.
  • Η Τροχαία Ρόδου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (3/7) στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, με θύμα έναν 25χρονο άνδρα.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ο άτυχος 25χρονος είχε βγει για την καθημερινή του άσκηση (τζόκινγκ), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, παρασύρθηκε από διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ωστόσο για τον νεαρό άνδρα ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι άνδρες του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του αγροτικού οχήματος παρέσυρε τον πεζό.

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