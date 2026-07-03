Δίκη Jean Hanlon - εισαγγελέας: «Ήρθε η ώρα της δικαίωσης - Είμαι πεπεισμένη ότι είναι ο δολοφόνος»

Τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι η 54χρονη πετάχτηκε ζωντανή στη θάλασσα και δεν πρόκειται για αυτοκτονία.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη Jean Hanlon - εισαγγελέας: «Ήρθε η ώρα της δικαίωσης - Είμαι πεπεισμένη ότι είναι ο δολοφόνος»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εισαγγελέας της δίκης για τη δολοφονία της Jean Hanlon δήλωσε πεπεισμένη ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δράστης, βασιζόμενη στα ιατροδικαστικά ευρήματα και την απολογία του.
  • Τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι η 54χρονη πετάχτηκε ζωντανή στη θάλασσα και δεν πρόκειται για αυτοκτονία.
  • Υπήρξαν καθυστερήσεις και παραλείψεις στην έρευνα, όπως η μη άμεση κατάσχεση του ημερολογίου της θανόντος από το Λιμενικό Σώμα.
  • Ο κατηγορούμενος είχε ψυχιατρικό προφίλ και διακόπτει τη φαρμακευτική αγωγή του, γεγονός που οδήγησε σε εμμονική συμπεριφορά όταν η Hanlon ήθελε να διακόψει τη σχέση τους.
  • Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ενοχή του κατηγορουμένου, επισημαίνοντας έλλειψη δεσμευτικών αποδεικτικών στοιχείων και λάθη στην έρευνα.
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Με χειροκροτήματα και κλάματα έγινε δεκτή από το ακροατήριο η αγόρευση της εισαγγελέως της Έδρας, στην υπόθεση της δολοφονίας της Jean Henlon στο Ηράκλειο το 2009. Ξέσπασαν σε κλάματα τα παιδιά της, «είμαι αθώος» φώναζε ο κατηγορούμενος.

«Ήρθε η ώρα για τη δικαίωση της Hanlon, 17 χρόνια μετά. Από το σύνολο της δικογραφίας και κυρίως από την απολογία του κατηγορούμενου, για εμένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δράστης της δολοφονίας είναι ο κατηγορούμενος» είπε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου στη δίκη για την ανθρωποκτονία της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon, το πτώμα της οποίας είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009.

«Έχουμε μια περίεργη υπόθεση και την καθιστά περίεργη και μόνο το γεγονός ότι φτάνει στο ακροατήριο 17 χρόνια μετά. Δεκαεπτά χρόνια μετά τον φρικτό θάνατο αυτής της γυναίκας που αγάπησε την Κρήτη και επέλεξε να ζήσει εδώ, αφήνοντας την πατρίδα της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την πέταξε ζωντανή στη θάλασσα

Η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία -όπως είπε- αποκλείουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση, ανέφερε ότι ο θάνατος της Jean Hanlon προήλθε από διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, η οποία όμως δεν ήταν πλήρης. «Ο θάνατος θα επερχόταν μέσα σε λίγα λεπτά ή ακόμη και σε μερικές ώρες», σημείωσε, εξηγώντας ότι σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα η 54χρονη δεν κατέληξε ακαριαία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η γυναίκα πετάχτηκε στη θάλασσα ενώ ήταν ακόμη ζωντανή. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την ιατροδικαστή, η άτυχη Βρετανίδα πρόλαβε να πάρει δύο αναπνοές μέσα στο νερό, γεγονός που εξηγεί την παρουσία θαλασσινού νερού στους πνεύμονές της.

Το ημερολόγιο της 54χρονης

Η εισαγγελέας έψεξε το Λιμενικό Σώμα, καθώς όπως επισήμανε, το ημερολόγιο δεν είχε κατασχεθεί από το ΛΣ, το οποίο είχε αναλάβει αρχικά την προανάκριση, γεγονός που, κατά την ίδια, καταδεικνύει ότι δεν διενεργήθηκε ουσιαστική έρευνα στο σπίτι. Όπως είπε, το ημερολόγιο παραδόθηκε στην ανακρίτρια σχεδόν πεντέμισι χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2014, από τον γιο της άτυχης Βρετανίδας. Μάλιστα, δεν παραδόθηκε αυτούσιο, αλλά υπό τη μορφή στελεχών του ημερολογίου και καθαρογραμμένων αντιγράφων των καταγραφών.

Η εισαγγελική λειτουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ημερολόγιο που προσκομίστηκε είναι απολύτως αξιόπιστο. Και είναι αξιόπιστο, όπως ανέφερε, γιατί κατά τον χρόνο παράδοσής του, ο 55χρονος (σήμερα) δεν ήταν καν κατηγορούμενος, δεν υπήρχε κάτι σε βάρος του.

«Είμαι απόλυτα βέβαιη ότι δράστης της δολοφονίας είναι ο κατηγορούμενος»

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στο βαρύ ψυχιατρικό προφίλ του κατηγορουμένου, επικαλούμενη την κατάθεση της αδελφής του, σύμφωνα με την οποία, αν διακόψει έστω και για μία ημέρα τη φαρμακευτική του αγωγή, θα υποτροπιάσει σοβαρά και θα καταστεί επικίνδυνος.

Κατά την εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος δεν είχε αποκαλύψει στην Jean Hanlon το ψυχιατρικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Εκτίμησε ακόμη ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή προκειμένου να είναι ερωτικά δραστήριος. Όταν όμως η 54χρονη αποφάσισε να διακόψει τη σχέση τους, εκείνος έγινε εμμονικός μαζί της.

«Για μένα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δράστης είναι ο κατηγορούμενος. Είναι ο μόνος που είχε κίνητρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν προκύπτει εμπλοκή του κατηγορουμένου»

Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, κ. Γιώργος Αθάνατος, διαφώνησε πλήρως με την πρόταση ενοχής της εισαγγελέως. «Η εισαγγελική πρόταση μπορεί να αναφέρει ό,τι θέλει, ο δικαστής οφείλει να αιτιολογεί όμως», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι βάσει των πραγματικών περιστατικών, δεν προκύπτει εμπλοκή του κατηγορούμενου. «Απαιτούμε από έναν άνθρωπο που πάσχει από τα 17 του από σχιζοφρένεια, λογικές απαντήσεις; Είμαστε σοβαροί; Και μιλάμε για αντιφάσεις; Αυτή η υπόθεση σύρεται εδώ 17 χρόνια από λάθη και παραλείψεις των υπηρεσιών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα παιδιά της θανούσης έχουν καταφύγει οκτώ φόρες στη δικαιοσύνη. Έχουν καταφύγει και σε ΜΜΕ και εκπομπές. Εσείς όμως είστε δικαστήριο και χρειάζεται πλήρης απόδειξη» είπε μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στην Έδρα, ψέγοντας την εισαγγελέα για τον λόγο της και τονίζοντας στην πρόεδρο ότι δεν έχει στα χέρια της «δεμένα» αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να καταδικάσει τον κατηγορούμενο.

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