Τραγωδία στην άσφαλτο: Τέσσερις νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε Αγρίνιο, Σέρρες, Πιερία και Ηλεία

Τέσσερις τραγωδίες σημειώθηκαν στην άσφαλτο μέσα σε ένα 24ωρο σε Αγρίνιο, Ηλεία, Σέρρες και Πιερία.

Νεκρός 55χρονος πατέρας δύο παιδιών στο Σαμικό Ηλείας

Μοιραία αποδείχθηκε η επιστροφή ενός 55χρονου άνδρα από την παραλία, το βράδυ της Πέμπτης (2/7), στο Σαμικό της Ηλείας, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία.

Πρόκειται για τον 55χρονο Γιώργο Ασημακόπουλο, αγρότη και πατέρα δύο ανήλικων παιδιών.

Νεκρός 42χρονος δικυκλιστής που τράκαρε με αγριογούρουνο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (3/7) στο Ξηρόμερο, με έναν 42χρονο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, ο 42χρονος Στάθης Ζαρκαδούλας οδηγούσε μοτοσικλέτα στην επαρχιακή οδό Μύτικα – Φυτειών όταν συγκρούστηκε με αγριογούρουνο. Το τροχαίο συνέβη περί τις 1:30 σήμερα τα ξημερώματα.

Από το χτύπημα, ο 42χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διπλή τραγωδία σε Σέρρες και Πιερία

Τη ζωή τους έχασαν ένας 18χρονος και ένας 48χρονος σε δύο τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, στις Σέρρες και την Πιερία, αντίστοιχα.

Στην πρώτη περίπτωση, περίπου στις 20:30 το βράδυ της Πέμπτης (2/7), στον Δραβήσκο Σερρών, 18χρονος οδηγός δίκυκλου μοτοποδηλάτου εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής- συνθήκες, από την πορεία του και τραυματίστηκε σοβαρά.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.

Λίγες ώρες αργότερα, στη 01:20 μετά τα μεσάνυχτα, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης - Σφενδάμης, στην Πιερία, 48χρονος οδηγός Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου, κάτω από άγνωστες συνθήκες, βγήκε από την πορεία του, προσκρούοντας σε δύο ξύλινες κολόνες τηλεπικοινωνιών.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση για το δεύτερο τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας - Κολινδρού.

Διαβάστε επίσης