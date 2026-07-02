Ηλεία: Νεκρός 55χρονος δικυκλιστής, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 55χρονο άνδρα, ο οποίος επέστρεφε από την παραλία, συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στο Σαμικό, στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το patrisnews, ο 55χρονος κινούνταν με το δίκυκλό του όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο άνδρας υπέστη θανάσιμα τραύματα και άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ η Τροχαία Πύργου διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

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