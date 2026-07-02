Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ξεκίνησε από θεριζοαλωνιστική μηχανή - Ένας σπινθήρας ήταν αρκετός

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ξεκίνησε από θεριζοαλωνιστική μηχανή - Ένας σπινθήρας ήταν αρκετός

Στιγμιότυπο από φωτιά 

INTIME NEWS - Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην άμεση εξιχνίαση των αιτίων της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών προχώρησαν οι αρχές.

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) που μετέβη εσπευσμένα στην περιοχή, πραγματοποίησαν μεθοδικές έρευνες για τον εντοπισμό της αφετηρίας της φωτιάς.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η συγκεκριμένη πυρκαγιά αποτελεί μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική που έχει εκδηλωθεί στη χώρα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Σύλληψη 43χρονου για τη θεριζοαλωνιστική

Από τη διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ένας 43χρονος ημεδαπός με την αυτόφωρη διαδικασία. Οι αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αγροτικό μηχάνημα οδήγησε στην ανάφλεξη, με τη δικογραφία να παίρνει τον δρόμο για τη δικαιοσύνη.

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