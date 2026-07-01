Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Καλύτερη η εικόνα - Μάχη να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο

Snapshot Η πυρκαγιά στο Καλαπόδι Φθιώτιδας παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 155 πυροσβέστες, 7 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 41 πυροσβεστικά οχήματα.

Συνολικά επιχειρούν 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, γι’ αυτό οι επιχειρήσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η φωτιά είχε απειλήσει οικισμούς, με τις Αρχές να εκδίδουν διαδοχικά μηνύματα εκκένωσης μέσω 112. Snapshot powered by AI

Βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών στη Φθιώτιδα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Οι επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης έχει ενισχυθεί σημαντικά, με συνολικά 155 πυροσβέστες να επιχειρούν στο πεδίο, πλαισιωμένους από 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 πυροσβεστικά οχήματα.

Νωρίτερα επιχείρησαν 22 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είχαν τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν και οι ρίψεις. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις σε δύσβατα σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ώρες η φωτιά κινήθηκε απειλητικά προς οικισμούς, οδηγώντας τις Αρχές στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων μέσω του 112 για την άμεση απομάκρυνση των κατοίκων.

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