Πυροσβεστική: 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα - Μάχη σε επτά μέτωπα ταυτόχρονα

Snapshot Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώ 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι 33 από αυτές τέθηκαν υπό έλεγχο γρήγορα χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Τα ανακριτικά γραφεία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τις αιτίες των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Σαράντα αγροτοδασικές φωτιές εκδηλώθηκαν συνολικά μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το σύνολο των περιστατικών, οι 33 φωτιές τέθηκαν υπό έλεγχο και αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, χάρη στην ταχεία επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης σε επτά εστίες, όπου οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν.

Παράλληλα, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, σε συνεργασία με τα Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των πυρκαγιών, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

Η Πυροσβεστική απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή, υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι απαραίτητο να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών, για την ασφάλεια όλων.

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