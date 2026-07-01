Μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα: Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά - Εκκενώνονται οικισμοί

Snapshot Η πυρκαγιά στη Φθιώτιδα εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική περιοχή στο Καπόδι και εξεσσεται σε δύο μεγάλα μέτωπα.

Η Πολιτική Προστασία διέταξε την εκκένωση των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα λόγω της επικινδυνότητας των φλόγων.

Ένα σπίτι και μια αποθήκη κάηκαν στο χωριό Σφάκα από τη φωτιά.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 135 πυροσβέστες, 32 πυροσβεστικά οχήματα, 23 αεροσκάφη, 10 ελικόπτερα και μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Υπάρχουν φόβοι ότι η φωτιά μπορεί να επεκταθεί προς τον οικισμό Έξαρχο. Snapshot powered by AI

Από χορτολιβαδική περιοχή στο Καλαπόδι εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7/2026) η μεγάλη πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στη Λοκρίδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

Λόγω της επικίνδυνης εξέλιξης του μετώπου, η Πολιτική Προστασία απέστειλε διαδοχικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Σφάκα και Κατάλυμα να απομακρυνθούν άμεσα και να κατευθυνθούν προς την Ελάτεια.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λοκρών, Θανάσης Ζεκεντές στο Newsbomb η φωτιά ήταν κοντά σε σπίτια που βρίσκονταν στην άκρη του χωριού Σφάκα.

Aυτή την ώρα η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μεγάλα μέτωπα. Το πρώτο κινείται προς την περιοχή της Ελάτειας, ενώ το δεύτερο και πιο επικίνδυνο έχει επεκταθεί στο βουνό «Κατοστάρα», απειλώντας άμεσα τους οικισμούς Σφάκα και Κατάλυμα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν φόβοι ότι οι φλόγες ενδέχεται να κινηθούν προς το Έξαρχο.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 135 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, 32 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, 23 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν μπουλντόζες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας, καθώς και των Δήμων Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας.

40 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 40 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Απ' αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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