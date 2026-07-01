Φωτιά στη Φθιώτιδα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Δύο μηνύματα από το 112 - Εκκενώθηκε το χωριό Σφάκα
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλαποδίου και Σπάτα Φθιώτιδας
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- Ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλαποδίου και Σπάτα στη Φθιώτιδα, με άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.
- Στην επιχείρηση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
- Εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα και απομάκρυνση από τη Σφάκα προς την Ελάτεια.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
- Το ΕΣΚΕΔΙΚ χρησιμοποιεί drone με οπτική και θερμική κάμερα για συνεχή παρακολούθηση και καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλαποδίου και Σπάτα, στη Φθιώτιδα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τεσσάρων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 24 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.
Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.
Το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα ανέφερε:
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες Σφάκα και Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 για την περιοχή της Σφάκας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια:
«Ενεργοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή Σφάκα της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή μετακινηθείτε στην Ελάτεια. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών».
Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Την ίδια στιγμή, καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone της Πυροσβεστικής, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, ώστε να υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή εικόνα και να συντονίζονται αποτελεσματικότερα οι δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.