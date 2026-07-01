Φωτιά τώρα στη Φθιώτιδα - Επιχειρούν και 11 εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι Φθιώτιδας την Τετάρτη 1 Ιουλίου.

Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα συντονίζει τα εναέρια μέσα.

Υδροφόρες των τοπικών δήμων υποστηρίζουν τις επίγειες δυνάμεις και διευκολύνουν την πρόσβαση στο πεδίο.

Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον και οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται εντατικά. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου σε αγροτοδασική περιοχή στο Καλαπόδι Φθιώτιδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε ένα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην αγροτοδασική έκταση του Καλαποδίου, έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 56 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 3 πεζοπόρα τμήματα της 4ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, επιχειρούν 16 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδι Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π, εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Επιπλέον, στη μάχη με τις φλόγες συνεισφέρουν υδροφόρες των τοπικών δήμων, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις και διευκολύνοντας την πρόσβαση στο δύσβατο πεδίο.

Μάλιστα, ήχησε και το 112 που καλεί τους κατοίκους του χωριού Σφάκα, να το εκκενώσουν προς την Ελάτεια.