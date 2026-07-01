Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

Snapshot Η μεγάλη φωτιά στη Φθιώτιδα έχει πλησιάσει περίπου 100 μέτρα από κατοικίες στο Καλαπόδι, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και τους κατοίκους.

Έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι οικισμοί Σφάκα και Κατάλυμα, με οδηγίες στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ χρησιμοποιείται και drone για παρακολούθηση.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την προσπάθεια κατάσβεσης και συμβάλλουν στην επέκταση του μετώπου της πυρκαγιάς.

Οι αρχές έχουν εκδώσει επανειλημμένα μηνύματα του 112 με οδηγίες για άμεση απομάκρυνση και ετοιμότητα στις πληγείσες περιοχές. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Φθιώτιδας, με τις αρχές να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές.

Ο δήμαρχος Λοκρών, Αθανάσιος Ζεκέντες, μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε ότι «έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκκένωση του χωριού Σφάκα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς».

Όπως σημείωσε, «το πύρινο μέτωπο έχει πλησιάσει επικίνδυνα κατοικίες στην περιοχή του Καλαποδίου, με τις φλόγες να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από σπίτια, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους».

Ο ίδιος τόνισε ότι «οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με στόχο να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις κατοικημένες ζώνες».

Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει την επιχείρηση.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone με οπτικές και θερμικές κάμερες, παρέχοντας συνεχή επιχειρησιακή εικόνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής Κατάλυμα έλαβαν μήνυμα του 112 που τους καλούσε να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



? Wildfire in the area of #Sfaka of the regional unit of #Fthiotida



‼️ If you are in the area of #Katalima move away to #Elatia



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Λίγο νωρίτερα, μηνύματα εστάλησαν και για τις περιοχές Σφάκα και Ζέλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Οι Αρχές έδωσαν εντολή άμεσης απομάκρυνσης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, καθώς η φωτιά παρουσίασε επέκταση του μετώπου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

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