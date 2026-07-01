Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

Snapshot Μεγάλη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε μεταξύ Καλοποδίου και Σπατών στη Φθιώτιδα, προκαλώντας εκκενώσεις των χωριών Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 110 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 24 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, με συντονισμό από αέρος.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση drone και θερμικών καμερών για παροχή επιχειρησιακής εικόνας.

Η φωτιά εξακολουθεί να κινείται σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή και παρουσιάζει δυναμική εξάπλωση, γεγονός που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και άμεσες αντιδράσεις από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Καλοποδίου και Σπατών στη Φθιώτιδα, οδηγώντας τις αρχές σε διαδοχικές εκκενώσεις οικισμών μέσω του συστήματος 112.

Μετά τα πρώτα μηνύματα για την περιοχή Κατάλυμα, ακολούθησαν νέες εντολές απομάκρυνσης και για τις περιοχές Σφάκα και Ζέλι, με τους κατοίκους να καλούνται να κινηθούν άμεσα προς ασφαλή σημεία και συγκεκριμένα προς την Ελάτεια, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Ο δήμαρχος Λοκρών, Αθανάσιος Ζεκέντες, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί εκκένωση του χωριού Σφάκα.

Όπως τόνισε, «το πύρινο μέτωπο έχει φτάσει κοντά σε κατοικημένες περιοχές στο Καλαπόδι, με τις φλόγες να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τα σπίτια, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς».

Η φωτιά κινείται σε δύσβατη αγροτοδασική ζώνη και παρουσιάζει δυναμική εξάπλωση, γεγονός που οδήγησε σε μπαράζ προειδοποιητικών και εκκενωτικών μηνυμάτων, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό των μετώπων.

Στο σημείο επιχειρούν 110 πυροσβέστες με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει την επιχείρηση.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone με οπτικές και θερμικές κάμερες, παρέχοντας συνεχή επιχειρησιακή εικόνα.

Οι κάτοικοι της περιοχής Κατάλυμα έλαβαν μήνυμα του 112 που τους καλούσε να απομακρυνθούν προς την Ελάτεια, λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε:

«Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κατάλυμα απομακρυνθείτε προς Ελάτεια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



? Wildfire in the area of #Sfaka of the regional unit of #Fthiotida



‼️ If you are in the area of #Katalima move away to #Elatia



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Λίγο νωρίτερα, μηνύματα εστάλησαν και για τις περιοχές Σφάκα και Ζέλι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Σφάκας της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Ελάτεια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

Οι Αρχές έδωσαν εντολή άμεσης απομάκρυνσης προς ασφαλείς κατευθύνσεις, καθώς η φωτιά παρουσίασε επέκταση του μετώπου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοπόδι της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας



‼️ Αν βρίσκεστε στις τοπικές κοινότητες #Σφάκα και #Ζέλι παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2026

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