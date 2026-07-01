Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει αγροτική έκταση, ενώ με βάση την πρώτη εκτίμηση δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

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