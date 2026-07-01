Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης
Στο σημείο ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
- Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
- Η φωτιά καίει αγροτική έκταση και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει αγροτική έκταση, ενώ με βάση την πρώτη εκτίμηση δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
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