Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν με επίγεια και εναέρια μέσα, ενεργοποιήθηκε το «112» για ετοιμότητα των κατοίκων

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά στην Άρτα έχει ενώσει τα πύρινα μέτωπα στις περιοχές Στρογγυλής, Βίγλας και Αγίου Σπυρίδωνα, δημιουργώντας μεγάλη γραμμή φωτιάς.
  • Ισχυροί άνεμοι και πυκνοί καλαμιώνες δυσκολεύουν την κατάσβεση και προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.
  • Ενεργοποιήθηκε το «112» για ενημέρωση και ετοιμότητα των κατοίκων του Αγίου Σπυρίδωνα.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβεστικά οχήματα, 39 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Υπάρχουν συντονισμένες δράσεις με μηχανήματα έργου, υδροφόρες, αστυνομία και συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό και την ασφάλεια της περιοχής.
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Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα, καθώς τα πύρινα μέτωπα ενώθηκαν, δημιουργώντας τεράστια γραμμή φωτιάς που εκτείνεται πλέον στις περιοχές της Στρογγυλής, της Βίγλας και του Αγίου Σπυρίδωνα.

Η κατάσταση στο σημείο χαρακτηρίζεται από τους διασώστες ως «εξαιρετικά δύσκολη».

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, αλλά και οι πυκνοί καλαμιώνες, οι οποίοι λειτουργούν ως εύφλεκτο υλικό, δίνοντας τεράστια δυναμική στις φλόγες και προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του epiruspost.gr.

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Ήχησε το «112» – Γιγαντώνεται η κινητοποίηση

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το «112», αποστέλλοντας επείγον μήνυμα στους κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα να παραμείνουν σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μπροστά στον κίνδυνο, οι δυνάμεις κατάσβεσης ενισχύονται συνεχώς από ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτήν την ώρα στο μέτωπο, επιχειρεί μεγάλη επίγεια και εναέρια δύναμη:

– 21 πυροσβεστικά οχήματα με 39 υπαλλήλους από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ηπείρου

– 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος από την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων.

– 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ασταμάτητες ρίψεις από αέρος

«Το μέτωπο σιγοκαίει, εναέρια μέσα επιχειρούν πάνω από κτηνοτροφικές μονάδες», τονίζει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

Ο Δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας, υπογράμμισε ότι «οι άνεμοι επιμένουν, ενώ και οι καλαμιώνες δυσκολεύουν την κατάσταση. Υπάρχει οδικό δίκτυο και μπορούμε να προσεγγίσουμε το σημείο, στον βάλτο της Βίγλας, όπου βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή και μπορούμε να επιχειρήσουμε. Κυρίως στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκά πάρκα», μιλώντας στο Newsbomb.

«Ο καπνός κατευθύνεται προς μία κτηνοτροφική μονάδα και τα πτηνά δεν αντέχουν την κατάσταση. Η φωτιά πλέον σιγοκαίει σε παλιά απόβλητα χοιροστασίων. Επίσης, η πυκνή αιθαλομίχλη κινείται προς την Άρτα. Δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες αυτήν τη στιγμή», προσέθεσε.

«Άμεσα αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και τώρα, επιχειρούν τουλάχιστον 5 ελικόπτερα και αεροσκάφη», ανέφερε ακόμη ο κ. Σιαφάκας στο Newsbomb.

Στην περιοχή έχει στηθεί άτυπο κέντρο επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, στο πλευρό των πυροσβεστών βρίσκονται από την πρώτη στιγμή μηχανήματα έργου και υδροφόρες τόσο της Περιφέρειας Ηπείρου, όσο και του Δήμου Αρταίων, δημιουργώντας αναχώματα για να σταματήσουν την πορεία της φωτιάς.

Επί τόπου βρίσκεται και ο Συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δημήτρης Μαυρογιώργος.

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