Φωτιά τώρα στην Άρτα: SMS από το 112
Οι πρώτες πληροφορίες
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Φωτιά ξέσπασε το νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου στην περιοχή Στρογγυλή στην Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5 ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μάλιστα, το 112 εξέδωσε SMS ετοιμότητας.
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