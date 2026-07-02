Φωτιά τώρα στην Άρτα: SMS από το 112

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Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα στην Άρτα: SMS από το 112
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουλίου στην περιοχή Στρογγυλή στην Άρτα, σε αγροτοδασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5 ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μάλιστα, το 112 εξέδωσε SMS ετοιμότητας.

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