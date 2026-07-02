Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

Η φονική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι, επεκτάθηκε τάχιστα προς τη Λητή λόγω των ισχυρών ανέμων – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τρία οχήματα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο
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ΕΛΛΑΔΑ
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Στο «φως» ήρθε βίντεο από τη στιγμή που «ξεσπά» η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε πίσω δύο νεκρούς, πατέρα και γιο, αλλά και μία γυναίκα, τη μητέρα της οικογένειας, με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε μετά τη ρίψη αναμμένου τσιγάρου από ασυνείδητο οδηγό που κινείτο στον οδικό άξονα.

Μόλις 2 λεπτά έπειτα από ρίψη αναμμένου τσιγάρου στα ξερά χόρτα, εμφανίζεται ο πρώτος καπνός, όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1. Λόγω των καιρικών συνθηκών, η φωτιά έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσα σε μερικές στιγμές. Το μέτωπο επεκτάθηκε με ταχύτητα, φτάνοντας έως τη Λητή, σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η εστία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τρία συγκεκριμένα οχήματα που πέρασαν από το σημείο το επίμαχο χρονικό διάστημα και έχουν ήδη εντοπιστεί από τις κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του Ανακριτικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

«Πήγα προς το αμάξι και νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο»

Συγκλονίζει η περιγραφή της 40άχρονης μητέρας, η οποία αναφέρει ότι «ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω. Ανοίγοντας την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε, ο άνδρας μου μού είπε: “Πάμε να φύγουμε”. Πήγα προς το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδηγού. Η φωτιά και οι καπνοί ήταν τόσο έντονοι, που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λιγο, θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν».

Η σορός του 12άχρονου αγοριού βρέθηκε σε ντουλάπα του σπιτιού

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του αγοριού εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι της οικογένειας. Αν και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι ότι τρομοκρατημένο από τις φλόγες, έψαξε για καταφύγιο.

Ο 65άχρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός στο χωριό, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

Η τοπική κοινωνία παραμένει «παγωμένη», καθώς μέσα σε μερικές ώρες είδαν την περιοχή τους να «τυλίγεται» στις φλόγες και δύο συνανθρώπους τους, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδάκι, ο Μάξιμος, να σκοτώνονται.

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