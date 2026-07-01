Οικογενειακή τραγωδία στη Λητή: Φόβοι πως η δεύτερη σορός είναι του 12χρονου αγνοούμενου αγοριού

Ο 66χρονος πατέρας του παιδιού είχε εντοπιστεί νεκρός νωρίτερα, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα. Η ταυτότητα της δεύτερης σορού αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Newsbomb

Οικογενειακή τραγωδία στη Λητή: Φόβοι πως η δεύτερη σορός είναι του 12χρονου αγνοούμενου αγοριού
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Λητή Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν δύο απανθρακωμένες σοροί μετά από πυρκαγιά, η μία του 66χρονου πατέρα και η δεύτερη πιθανότατα του 12χρονου γιου του.
  • Η μητέρα του παιδιού νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μετά από απεγκλωβισμό.
  • Η ταυτότητα της δεύτερης σορού δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εξαφάνιση του 12χρονου.
  • Η πυρκαγιά στη δασική περιοχή κοντά στη Λητή τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν δυνάμεις για αποφυγή αναζωπύρωσης.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 115 πυροσβέστες, δασοκόμοι, οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα.
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Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίσσεται η πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τον εντοπισμό της σορού ενός 66χρονου βρέθηκε ακόμη μία απανθρακωμένη σορός μέσα σε κατοικία που καταστράφηκε από τις φλόγες.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ταυτότητα του δεύτερου θύματος. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος.

Η σορός εντοπίστηκε από πυροσβέστες στο εσωτερικό του σπιτιού, σε δασική περιοχή κοντά στον οικισμό της Λητής, κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης που ακολούθησε την κατάσβεση της φωτιάς.

Η διαδικασία ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αγωνία να κορυφώνεται για την τύχη του παιδιού.

Νεκρός ο πατέρας, στο νοσοκομείο η μητέρα

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σορό του 66χρονου πατέρα του 12χρονου σε δασική έκταση, σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι.

Η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 40 ετών, είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα θύματα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά

Η φωτιά, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Δερβενίου, επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και πλησίασε τα πρώτα σπίτια της Λητής, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει ενεργή εστία. Στην περιοχή, ωστόσο, παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς ο κίνδυνος αναζωπύρωσης δεν έχει εκλείψει.

Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος και 36 οχήματα. Πριν από τη δύση του ηλίου, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετείχαν επίσης δέκα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Το βάρος πλέον πέφτει στην ταυτοποίηση της δεύτερης σορού και στην απάντηση για την τύχη του 12χρονου, που εξακολουθεί επισήμως να αγνοείται.

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