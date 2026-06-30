Φωτιά στη Λήτη: Τραγική εξέλιξη στις έρευνες για τον 12χρονο - Αναμένεται ταυτοποίηση της σορού

Το σπίτι της οικογένειας στην περιοχή της Λητής ήταν το πρώτο  που δέχθηκε την επίθεση της πύρινης λαίλαπας που έρχονταν από το Δερβένι

Κατερίνα Ρίστα

Φωτιά στη Λήτη: Τραγική εξέλιξη στις έρευνες για τον 12χρονο - Αναμένεται ταυτοποίηση της σορού

Το σπίτι της οικογένειας στην Λητή

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο νεκροί, ένας 66χρονος και πιθανώς το 12χρονο αγνοούμενο παιδί του, εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι από τη φωτιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, με την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού να αναμένεται.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και εξαπλώθηκε γρήγορα σε δασική έκταση λόγω των ανέμων, φτάνοντας στα πρώτα σπίτια της Λητής.
  • Η σύζυγος του 66χρονου απεγκλωβίστηκε ζωντανή με εγκαύματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα για την αποτροπή αναζωπύρωσης.
  • Εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το τοπικό γήπεδο.
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Τραγωδία στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή το μεσημέρι της Τρίτης και άφησε πίσω της δύο νεκρούς.

Μετά τη σορό του 66χρονου εντοπίστηκε πλησίον της οικίας ακόμη μία απανθρακωμένη σορός μέσα στο σπίτι και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες πρόκειται για το 12χρονο παιδί που αγνοούνταν. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού.

Οι Πυροσβέστες κατάφεραν να βρουν τη σορό σκάβοντας στο δωμάτιο.

Πρόκειται για το πρώτο σπίτι στην περιοχή της Λητής που δέχθηκε την επίθεση της πύρινης λαίλαπας που έρχονταν από το Δερβένι. Δυστυχώς δεν πατέρας και γιος δεν κατάφεραν να ξεφύγουν.

Η σύζυγός του 66χρονου με καταγωγή από το Νευροκόπι είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, από οποία έχουν χάσει δύο άτομα τη ζωή τους.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, λόγω των ανέμων, και έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια της Λητής στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στο σημείο παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 115 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα για να αποτρέψουν τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Πριν πέσει το σκοτάδι, επιχειρήσαν περιοδικά από αέρος 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.

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