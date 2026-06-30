Φωτιά στη Λήτη: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός – Φόβοι ότι είναι το παιδί που αγνοείται

Snapshot Εντοπίστηκε δεύτερη σορός στα καμένα της Λητής, με έρευνες να γίνονται για το αν ανήκει σε 12χρονο αγνοούμενο παιδί.

Από τη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος, πρώην εκπαιδευτικός, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε ύφεση, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στην περιοχή για την πρόληψη αναζωπυρώσεων.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για την ενημέρωση και απομάκρυνση των κατοίκων της Λητής λόγω της επικινδυνότητας. Snapshot powered by AI

Η τραγωδία στην περιοχή της Λητής Ωραιοκάστρου μετά τη φωτιά που «ξέσπασε» την Τρίτη (30/06) φαίνεται να λαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις, καθώς οι Αρχές εντόπισαν και δεύτερη σορό στα καμένα και συγκεκριμένα μέσα σε σπίτι που βρισκόταν σε δασική έκταση.

Διεξάγονται έρευνες ώστε να διαπιστωθεί εάν ανήκει στο 12χρονο αγόρι που αγνοείτο έπειτα από την εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς, από την οποία σκοτώθηκε ο 65χρονος πατέρας του και η μητέρα του υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πρώην εκπαιδευτικός.

Όσον αφορά το πύρινο μέτωπο, βρίσκεται σε ύφεση, με ισχυρές χερσαίες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στα βόρεια της Λητής ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε αναζωπύρωση.

Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ανάλογα με τις συνθήκες, 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λητής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής.

Διαβάστε επίσης