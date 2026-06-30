Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου μιλώντας στο Newsbomb περιγράφει τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λητή Ωραιοκάστρου που καίει κοντά σε κατοικημένες ζώνες 

Ωραιόκαστρο: «Η φωτιά μαίνεται και είναι κοντά στα σπίτια», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε με εγκαύματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και εθελοντές.
  • Έχουν σταλεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, με το δεύτερο να καλεί σε άμεση εκκένωση κατοίκους της Λητής προς το τοπικό γήπεδο.
  • Η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ επιχειρούν στην περιοχή, η οποία παραμένει επικίνδυνη λόγω των ισχυρών ανέμων και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
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Ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στη Λητή Ωραιοκάστρου, όπου μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Δερβενίου εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες ζώνες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Τσακίρης Παντελεήμων περιέγραψε την εικόνα της φωτιάς ως εξαιρετικά δύσκολη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η φωτιά μαίνεται, οι άνεμοι μεταβάλλονται συνεχώς. Είναι κοντά στα σπίτια, ωστόσο φαίνεται ότι οι πυροσβέστες την περιορίζουν».

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκε σορός άνδρα αγνώστων στοιχείων σε δασική έκταση, κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, ενώ μία γυναίκα που επιχείρησε να βοηθήσει τραυματίστηκε με εγκαύματα στα χέρια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος αποκάλυψε επίσης ότι η κατάσταση έχει και τραγικές διαστάσεις, σημειώνοντας πως «είχαμε έναν νεκρό συμπολίτη, δεν γνωρίζουμε περισσότερα καθώς δεν έχει ακόμη γίνει ταυτοποίηση». Παράλληλα, έκανε λόγο για τραυματισμό γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία, όπως είπε, «έχει εγκαύματα, είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο και φέρει εγκαύματα κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο. Παρά την κατάσταση της, είναι σταθερή αιμοδυναμικά και δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αρχές έχουν ήδη δεχθεί δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, τα οποία στάλθηκαν στους κατοίκους της περιοχής, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και την προστασία των πολιτών.

Φωτιά στο Δερβένι

Φωτιά στο Δερβένι

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Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει συνεχή μάχη με τις φλόγες, καθώς η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Λόγω της επικινδυνότητας εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112, με το δεύτερο να καλεί κατοίκους της Λητής σε άμεση εκκένωση προς το γήπεδο της περιοχής, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε αυλές σπιτιών.

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