Φωτιά στο Δερβένι: Εντοπίστηκε σορός σε δασική έκταση

Snapshot Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και βρίσκεται εκτός ελέγχου.

Εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων σε δασική έκταση κοντά στο μέτωπο της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 105 πυροσβέστες, 31 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων και 8 αεροσκάφη.

Η φωτιά ξεκίνησε σε γεωργική έκταση και επεκτάθηκε γρήγορα, με ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Έχουν εκδοθεί δύο προειδοποιήσεις μέσω του 112, η δεύτερη για εκκένωση της κοινότητας Λητής προς το γήπεδο. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη εκτός ελέγχου βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα την Τρίτη στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.

Μάλιστα νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη.

Η φωτιά ξέσπασε περί τις 14:30 σε γεωργική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Μέχρι στιγμής έχει ηχήσει δύο φορές το 112: Την πρώτη για ετοιμότητα, και τη δεύτερη για εκκένωση της κοινότητας Λητής προς το γήπεδο.

Διαβάστε επίσης