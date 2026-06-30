Φωτιά στο Δερβένι: Στις αυλές των πρώτων σπιτιών οι φλόγες - Στο νοσοκομείο μία εγκαυματίας

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων, φτάνοντας κοντά σε κατοικίες.

Έγινε εκκένωση περιοχής Λητής με μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να μετακινηθούν προς το γήπεδο του χωριού.

Μια γυναίκα με εγκαύματα απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Βρέθηκε σορός αγνώστων στοιχείων σε δασική έκταση του Δερβενίου και διενεργείται έρευνα από τις αρχές.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Snapshot powered by AI

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν από το μεσημέρι της Τρίτης μάχη με τις φλόγες στο Δερβένι, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές εκτάσεις εξαπλώνεται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά κινήθηκε γρήγορα προς τη Λητή, στον δήμο Ωραιοκάστρου, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στις 16:45, καλώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή προς το γήπεδο του χωριού. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στις πρώτες αυλές σπιτιών, ενώ πυροσβέστες και κάτοικοι επιχειρούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντοπίστηκε σορός αγνώστων στοιχείων σε δασική έκταση στο Δερβένι, με τις αρχές και ιατροδικαστή να μεταβαίνουν στο σημείο για έρευνα. Παράλληλα, μια γυναίκα με εγκαύματα απεγκλωβίστηκε από εξωτερικό χώρο κατοικίας και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ασφαλές σημείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη, καθώς από τις 14:30 οπότε και σήμανε συναγερμός, επιχειρούν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στις 15:40, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.