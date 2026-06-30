Θεσσαλονίκη: 112 για την πυρκαγιά στο Δερβένι

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.

Ήχησε το 112 στην περιοχή

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

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