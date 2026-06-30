Θεσσαλονίκη: 112 για την πυρκαγιά στο Δερβένι
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Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σημειώνεται αυτή την ώρα στην περιοχή Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση.
Ήχησε το 112 στην περιοχή
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλώντας όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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