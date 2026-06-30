Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι - Επιχειρούν 25 πυροσβέστες και ελικόπτερο
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο.
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