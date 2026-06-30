Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι - Επιχειρούν 25 πυροσβέστες και ελικόπτερο

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 Ε/Π

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα , ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο .

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Θεσσαλονίκης .

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