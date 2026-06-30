Εύβοια: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Λούτσας

Snapshot Η φωτιά στην περιοχή της Λούτσας Ευβοίας τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε μία ώρα χωρίς ενεργό μέτωπο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 48 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε χωρίς να απειληθούν κατοικίες ή υποδομές, παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αποφυγή αναζωπύρωσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με ξερά χόρτα στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, της Λούτσας Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8:30 χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες ή υποδομές. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που αποτελεί παράγοντα δυσκολίας στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο οι ισχυρές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά σε μία ώρα.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση επιχέιρησαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικοπτερο, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει αναζωπύρωση.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας για την διερεύνηση των αιτιών της.

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