Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά – Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Πανόραμα και Χορτιάτη

Snapshot Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης τέθηκε υπό έλεγχο.

Προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Πανόραματος και του Χορτιάτη λόγω καμμένης κολόνας ηλεκτροφωτισμού.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, από την οποία προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Περιοχές στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα, όταν κάηκε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαταστάθηκε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.