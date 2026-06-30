Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά – Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε Πανόραμα και Χορτιάτη
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
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- Η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης τέθηκε υπό έλεγχο.
- Προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε περιοχές του Πανόραματος και του Χορτιάτη λόγω καμμένης κολόνας ηλεκτροφωτισμού.
- Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας.
- Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα σε ξερά χόρτα στο Πανόραμα, στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, από την οποία προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.
Περιοχές στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη έμειναν για αρκετή ώρα χωρίς ρεύμα, όταν κάηκε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Μετά τις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, η ηλεκτροδότηση σταδιακά αποκαταστάθηκε.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
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