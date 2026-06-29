Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξέλιξη στο Πανόραμα – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κοντά σε ιδιωτικά σχολεία και κολέγια.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
- Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και δεν απειλεί κατοικίες ή προκαλεί τραυματισμούς.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.
- Αναφέρθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε στις 21:40, για φωτιάστην περιοχή βορειοδυτικά της Πυλαίας και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκονται ιδιωτικά σχολεία και κολέγια.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.