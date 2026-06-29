Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εξέλιξη στο Πανόραμα – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κοντά σε ιδιωτικά σχολεία και κολέγια.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και δεν απειλεί κατοικίες ή προκαλεί τραυματισμούς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

Αναφέρθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε στις 21:40, για φωτιάστην περιοχή βορειοδυτικά της Πυλαίας και συγκεκριμένα στην περιοχή που βρίσκονται ιδιωτικά σχολεία και κολέγια.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η φωτιά καίει ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε τμήματα του Πανοράματος.

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