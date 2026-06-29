Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο
Σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή
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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:27, στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφθηκε στις 22:27 8 χλμ ανατολικά και νότια της Κάσου.
Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.
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