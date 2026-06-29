Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κάσο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:27, στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφθηκε στις 22:27 8 χλμ ανατολικά και νότια της Κάσου.

Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.