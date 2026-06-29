Λιβαδειά: «Μου έλεγαν να μην ανησυχώ και δεν μου είπαν ότι κινδυνεύει», λέει ο σύζυγος της 35χρονης

Snapshot Μια 35χρονη μητέρα από τη Λιβαδειά πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας μετά τον τοκετό.

Ο σύζυγός της καταγγέλλει έλλειψη ενημέρωσης από τους γιατρούς σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση της γυναίκας του.

Οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση μήτρας και διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειές τους η γυναίκα δεν επιβίωσε.

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες και τις ιατρικές ενέργειες κατά τον τοκετό.

Ο σύζυγος της άτυχης μητέρας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι καταγγελίες του συζύγου της 35χρονης γυναίκας, η οποία εισήχθη στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για να γεννήσει και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Μιλώντας στο MEGA, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο ίδιος και η οικογένειά του.

«Δύο φορές που μίλησα μια με το γιατρό μόνο του και τη δεύτερη φορά με το γιατρό και τον αναισθησιολόγο, δεν μου είπαν τίποτα. Μην ανησυχείς δεν είναι τίποτα παίρνω το μωρό και κατεβαίνει ο γιατρός και τον ρωτάω για την γυναίκα μου αλλά δεν μου έδωσε ούτε ότι κινδυνεύει», ανέφερε.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κατάσταση της γυναίκας ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς μετά τον τοκετό παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία και έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

«Η αναισθησιολόγος είδε την αθρόα αποβολή αίματος, μη φυσιολογικής ροής και έντασης και τότε χτύπησε συναγερμό. Τελειώνει το χειρουργείο γύρω στις 12:00-12:30 η ώρα. Ό,τι έχει να κάνει έλαβε χώρα από την καισαρική τομή και τούδε. Δεν είχε καμία παθολογία, δεν είχε απολύτως τίποτα η γυναίκα», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του χειρουργείου.

Οι γιατροί προχώρησαν σε αφαίρεση της μήτρας, χωρίς ο σύζυγός της να έχει ενημερωθεί για την εξέλιξη της κατάστασής της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η υγεία της επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

«Έφυγε από το σπίτι με ένα χαμόγελο χαιρέτησε τους γονείς μου και την οικογένειά της και πήγε για μια φυσιολογική προγραμματισμένη γέννα είπε σε μισή ώρα θα γεννήσω και θα επιστρέψω και δεν επέστρεψε ποτέ», είπε ο αδελφός της.

Την ίδια ώρα, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που έχει διαταχθεί επικεντρώνεται στις συνθήκες και τους χειρισμούς που έγιναν κατά τη διάρκεια του τοκετού. Χειρουργός που συμμετείχε στη δεύτερη επέμβαση υποστηρίζει ότι το ιατρικό προσωπικό έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σωθεί η 35χρονη.

«Αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας αποφασισμένος να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου της και να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.

Την ίδια ημέρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σκοπέλου, τελέστηκε και η κηδεία της 36χρονης γιατρού από τη Μυτιλήνη, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.