Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

Νέο τραγικό περιστατικό με νεκρή λεχώνα σε διάστημα λίγων ημερών

Ανθή Κουρεντζή

Λιβαδειά: Έφτασε ημιθανής στο Θριάσιο η 33χρονη λεχώνα - Νέες αποκαλύψεις για την τραγωδία

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
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Νέα τραγωδία με νεκρή λεχώνα σημειώθηκε στη Λιβαδειά, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 35χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη που κατέληξε μετά τον τοκετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η 33χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε την Τετάρτη (24/6) στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, προκειμένου να γεννήσει με καισαρική. Έπειτα από επιπλοκές, προκλήθηκε ακατάσχετη αιμορραγία και υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Αργότερα, μεταφέρθηκε σε ημιθανή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ.

Λίγο μετά τς 8:00 στο πρωί της Παρασκευής (26/6) η άτυχη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο της Ελευσίνας.

Αναμένεται ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) και η επίσημη ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Μου έσωσε τη ζωή»: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τη γιατρό, Μάγδα Πασβούρη, που «έφυγε» στη γέννα

Στο πένθος έχει «βυθιστεί» η τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης μετά τον αδόκητο χαμό της 36άχρονης γιατρού, Μάγδας Πασβούρη, η οποία απεβίωσε κατά τη διάρκεια του τοκετού, αφήνοντας πίσω της το νεογέννητο παιδί της και ένα δυσαναπλήρωτο κενό για την οικογένειά της.

Η είδηση του θανάτου της έχει συγκλονίσει συναδέλφους, φίλους και απλούς πολίτες, που μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, αφοσίωση και αίσθημα ανθρωπιάς. Ούσα από τα βασικά στελέχη στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών του Βοστάνειου, είχε καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μονάχα για τις γνώσεις της, αλλά και το ενδιαφέρον που επέδεικνυε για κάθε ασθενή.

Ο χαμός της αποτελεί σημαντική απώλεια για την οικογένειά της, το εθνικό σύστημα υγείας και την τοπική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, έρχονται στο φως μαρτυρίες ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί της και σώθηκαν χάρη στην επιμονή, την οξυδέρκεια και τον επαγγελματισμό της. Μία από αυτές είναι του κ. Νίκου Σερεσλή, ο οποίος περιγράφει στο Newsbomb πώς η Μάγδα Πασβούρη κατάφερε να διαγνώσει εγκαίρως ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και όπως εκείνος πιστεύει, να του σώσει τη ζωή.

«Γυρίζουμε πίσω, τον Ιανουάριο του 2024. Μία μέρα, άρχισα να νιώθω έναν πόνο, μία ενόχληση στο στέρνο, που επεκτεινόταν στη μέση. Η κόρη μου τότε έκανε πρακτική ως νοσηλεύτρια στο Βοστάνειο Νοσοκομείο και βρέθηκα στα Επείγοντα. Με ανέλαβε η Μάγδα Πασβούρη, που βρισκόταν παραδίπλα», περιγράφει αρχικά.

«Τα καρδιογραφήματα και οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειχναν κάτι ανησυχητικό και καθώς είχε φτάσει ήδη μεσημέρι Κυριακής, ετοιμαζόμουν να φύγω. Μάλιστα, είχα πάει έξω για να καπνίσω κάνα – δύο τσιγάρα και είπα στην κόρη μου: “Δεν μπορώ άλλο, φεύγω”. Μου απάντησε: “Μπαμπά, κάθισε λίγο να περιμένουμε τις αιματολογικές, να δούμε τα αποτελέσματα και ύστερα, να με κατεβάσεις σπίτι”», θυμάται εν συνεχεία.

Ο κ. Σερεσλής τονίζει ακόμη πως «για καλή μου τύχη, η Μάγδα δεν αρκέστηκε στις γενικές, αλλά ζήτησε να γίνει και εξέταση τροπονίνης, του ενζύμου που σχετίζεται με την καρδιά. Από εκεί φάνηκε ότι είχα υποστεί έμφραγμα».

«Αν δεν είχε συμπεριλάβει αυτήν την εξέταση, πιθανότατα θα είχα φύγει από το νοσοκομείο θεωρώντας ότι επρόκειτο απλώς για ενόχληση. Της είχα μιλήσει μονάχα περί κούρασης, αλλά εκείνη θεώρησε ορθό να συμπεριλάβει και αυτήν την εξέταση. Με κράτησαν αμέσως για νοσηλεία, μου τοποθέτησαν stent και πιστεύω πως μου έσωσε τη ζωή», αποκαλύπτει.

«Την επισκέφτηκα αργότερα δύο – τρεις φορές στα Επείγοντα για να την ευχαριστήσω προσωπικά. Τη γνώριζα λίγο και από τη Λέσχη Μανιταρόφιλων, όπου ήταν μέλος. Ήταν ένα εξαιρετικό κορίτσι, μία νέα γυναίκα με ήθος και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο· είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που συνέβη», σημειώνει επιπλέον ο κ. Σερεσλής.

Τέλος, επανέλαβε πως «πιστεύω πραγματικά ότι με έσωσε, γιατί χωρίς εκείνη την εξέταση θα μπορούσα να έχω υποστεί ξανά έμφραγμα και τώρα να μην ήμουν εν ζωή. Δεν είχα τα κλασσικά συμπτώματα εμφράγματος και γι’ αυτό η διάγνωση δεν ήταν αυτονόητη. Από τότε παρακολουθώ τακτικά την υγεία μου, κάνω ελέγχους κάθε έξι – επτά μήνες και ακολουθώ τη φαρμακευτική αγωγή μου. Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη. Το έλεγα πάντα σε φίλους και γνωστούς: Η συγκεκριμένη γιατρός μού έσωσε τη ζωή».

«Όλοι χαίρονταν που την έβλεπαν, είμαστε συντετριμμένοι»

Πολλοί άνθρωποι που γνώριζαν τη Μάγδα Πασβούρη και την οικογένειά της, κάνουν λόγο για μία πρόσχαρη και ιδιαίτερα αγαπητή παρουσία, με έντονο το αίσθημα της ενσυναίσθησης. Μεταξύ εκείνων και ο κ. Προκόπης Σινάνης, ο οποίος μίλησε στο Newsbomb με βαθιά θλίψη για την απώλεια της νεαρής κοπέλας.

«Γνωρίζω πολύ καλά την οικογένεια της Μάγδας, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και επιστήμονας με πολλές γνώσεις. Από πολύ καλή οικογένεια, την οποία γνωρίζω αρκετά χρόνια και με σεβασμό προς εκείνους, δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι περισσότερο για αυτό το θλιβερό συμβάν. Για όλους είναι πολύ άχαρο. Δεν υπήρχε περίπτωση να επισκεφτεί κάποιος το νοσοκομείο και να φύγει δυσαρεστημένος. Όλοι χαίρονταν που την έβλεπαν, είμαστε συντετριμμένοι», τόνισε ο κ. Σινάνης.

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