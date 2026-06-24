Μυτιλήνη: Θρήνος για την 36χρονη Μάγδα - «Είναι αδιάγνωστο το τι συνέβη», λέει ο σύντροφός της

Snapshot Η 36χρονη Μάγδα πέθανε από επιπλοκές μετά τον φυσιολογικό τοκετό που έγινε Παρασκευή στη Μυτιλήνη.

Η υγεία της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση με πυρετό και κρίσιμη κατάσταση, που οδήγησε σε εισαγωγή στη ΜΕΘ τη Δευτέρα.

Παρά την αεροδιακομιδή στην Αθήνα και τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί, με την αιτία του θανάτου να παραμένει αδιευκρίνιστη.

Ο σύντροφός της, επίσης γιατρός, βρέθηκε διαρκώς στο πλευρό της και επιβεβαιώνει ότι η ιατρική φροντίδα ήταν άμεση και σωστή.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει θλίψη στη Μυτιλήνη, ενώ η περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά σπάνια και με υψηλή θνησιμότητα. Snapshot powered by AI

Θρήνος επικρατεί στο νησί της Μυτιλήνης για τον αδόκητο χαμό της 36χρονης Μάγδας που πέθανε έπειτα από επιπλοκές που παρασουσίασε μετά τον τοκετό.

Η άτυχη γυναίκα -που ήταν υγιέστατη- γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη. Μία ημέρα μετά τον τοκετό, το Σάββατο, ανέβασε υψηλό πυρετό και κατέρρευσε πριν προλάβει να χαρεί το νεογέννητο μωρό της.

Συγγενής της 36χρονης Μάγδας, εμφανίστηκε συντετριμμένη σε δηλώσεις που έκανε στο Meg, αναφέροντας: «Μετά τον τοκετό, μετά από δύο ημέρες. Την επόμενη, ξεκίνησε να πονάει... Δεν πρόλαβε να γυρίσει στο σπίτι. Δεν πρόλαβε. Παρασκευή γέννησε, Δευτέρα την έβαλαν στην Εντατική και την Τρίτη...».

Ο σύντροφός της Μάγδας και πατέρας του νεογέννητου παιδιού εργάζεται επίσης ως γιατρός στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ο ίδιος δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της και μάλιστα ήταν παρών και στην μοιραία αεροδιακομιδή προς την Αθήνα όπου η γυναίκα υπέστη ανακοπή και έφυγε από τι ζωή, χωρίς ακόμη να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Σε δηλώσεις που έκανε ο σύντροφος της Μάγδας αναφέρει η 36χρονη εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση και δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα.

«Αυτό που συνέβη κατά πάσα πιθανότητα έχει 80 με 90% θνησιμότητα. Είναι μία στο εκατομμύριο, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι αδιάγνωστο το τι συνέβη. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μετά τη γέννα ναι. Απλά θα σας πω ότι η όλη κατάσταση ήταν ραγδαία επιδείνωση και δεν ανταποκρινόταν σε τίποτα. Όλα έγιναν κατά γράμμα. Και δεν ανέκαμψε ποτέ».

Ο ξαφνικός θάνατος της 36χρονης Μάγδας σκόρπισε ένα πέπλο θλίψης πάνω από το νησί, ενώ μέχρι και σήμερα κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι που της επεφύλασσσε η μοίρα.

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια ο σύντροφός της, στο νοσοκομείο αλλά και στην Αθήνα, μετά την αεροδιακομιδή, όλοι έκαναν ότι μπορούσαν για να την επαναφέρουν χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί δυνατό.

«Όλα έγιναν σωστά. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν παρών απ’ την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία, δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν μέσα στο νοσοκομείο. Δεν το λέω σαν εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Το λέω σαν συνοδός ασθενή», τόνισε.

«Ζητάμε να μάθουμε την αιτία»

Ο θάνατός της έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με τις εργαστηριακές εξετάσεις να είναι εκείνες που θα φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας.

«Δεν ξέρουμε αν είχε μικρόβιο. Έκανε μία ραγδαία απόκριση ο οργανισμός της η οποία δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα, όλοι», εξηγεί ο σύντροφός της.

Η 36χρονη γιατρός εργαζόταν επί χρόνια στα επείγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης και προσφάτως είχε διοριστεί στο ΕΚΑΒ. Μία εξαιρετική γιατρός που έκανε εφημερίες ακόμη και όταν βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Συνάδελφοί της μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, επαγγελματισμό και αφοσίωση στον ασθενή. Πάντα πρόθυμη, πάντα χαμογελαστή με απεριόριστη αγάπη για το λειτούργημα που επέλεξε να ακολουθήσει.

«Η γυναίκα γέννησε την Παρασκευή το μεσημέρι με φυσιολογικό τοκετό, μη επεμβατικό. Και παρουσίασε τα συμπτώματα από Κυριακή ξημερώματα και μετά. Όπου άρχισε να επιδεινώνεται η υγεία της, όπου και τη μεταφέραμε τη Δευτέρα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου μας», ανέφερε αρχικά ο διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής, συμπληρώνοντας στη συνέχεια:

«Χαμογελαστή, πρόθυμη, εξαιρετική, εξαιρετική συνάδελφος. Κυριολεκτικά εξαιρετική. Γι΄ αυτό σας λέω, είμαστε συντετριμμένοι όλοι μας. Θέλουμε να μάθουμε την αιτία. Έχουμε στείλει ότι εξετάσεις, μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίες, όλες αυτές οι εξετάσεις έτρεχαν ενώ ήταν εν ζωή. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε όπου να΄ ναι, γιατί κάποιες εξετάσεις χρειάζονται μέρες για να βγάλουν το αποτέλεσμα».

Πλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική εξέλιξη.

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