Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για τον θάνατο της 36χρονης γιατρού

Snapshot Μια 36χρονη γιατρός γέννησε φυσιολογικά στην 39η εβδομάδα και γνησε υγιές θήλυ νεογνό στις 19 Ιουνίου 2026.

Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε επιπλοκές και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ στις 22 Ιουνίου 2026, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας

νεκροτομής και των προβλεπόμενων ελέγχων.

Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εξέφρασαν συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση με αφορμή τον θάνατο 36χρονης γιατρού από επιπλοκές ως αποτέλεσμα φυσιολογικού τοκετού εξέδωσε η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, «η 36χρονη, γέννησε με φυσιολογικό τοκετό (μη επεμβατικό) στην 39η εβδομάδα, την Παρασκευή 19.6.2026 στις 16.00, ένα υγιέστατο θήλυ νεογνό».

Τις επόμενες ημέρες παρουσίασε επιπλοκές και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ το πρωί της Δευτέρας 22.6.2026. Κατόπιν διακομίσθηκε την Τρίτη 23.6.2026 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

«Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια αυτή, οι γιατροί της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής αλλά και όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του ΓΝ Μυτιλήνης», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι, το νοσοκομείο έχει κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

«Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας-νεκροτομής και των λοιπών προβλεπόμενων ελέγχων», αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία καταλήγει:

«Η διοίκηση του νοσοκομείου, η ιατρική υπηρεσία, καθώς και το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας».

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