Λιβαδειά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μετά τον τοκετό – «Θα το πάω μέχρι τέλους»

Snapshot Μια 35χρονη γυναίκα στη Λιβαδειά πέθανε μετά από επιπλοκές που προέκυψαν έπειτα από προγραμματισμένη καισαρική τομή.

Ο σύζυγός της αναφέρει ότι η γυναίκα δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και εκφράζει αμφιβολίες για τη διαχείριση της κατάστασης από τους γιατρούς.

Η γυναίκα εμφάνισε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία και σηπτικό σοκ, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε έκτακτη χειρουργική επέμβαση και τελικά να χάσει τη ζωή της.

Ο σύζυγος σκοπεύει να περιμένει τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων και να ακολουθήσει νομικές διαδικασίες σε περίπτωση ιατρικής αμέλειας.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση και τα αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη χώρα, καθώς λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη, μία 35χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από τον τοκετό στη Λιβαδειά, αφήνοντας πίσω της δύο παιδιά.

Η 35χρονη εισήχθη στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς για προγραμματισμένη καισαρική τομή και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο σύζυγός της, λίγο μετά τον τοκετό η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αρχικά ενημερώθηκε πως η σύζυγός του παρουσίασε μια απλή αιμορραγία, η οποία είχε αντιμετωπιστεί, με τους γιατρούς να τον διαβεβαιώνουν πως σύντομα θα τη συναντούσε. Οι ώρες, όμως, περνούσαν χωρίς να έχει καμία ενημέρωση, μέχρι που αργότερα του ανακοινώθηκε ότι η γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε νέα επέμβαση λόγω σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας και ότι κρίθηκε αναγκαία η αφαίρεση της μήτρας.

«Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας»

Ο σύζυγος υποστηρίζει πως η 35χρονη δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι όλες οι προγεννητικές εξετάσεις της ήταν φυσιολογικές. Παράλληλα, εξέφρασε απορίες σχετικά με ευρήματα που, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, σχετίζονταν με προηγούμενη καισαρική τομή, η οποία είχε πραγματοποιηθεί πριν από δέκα χρόνια.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και σε προηγούμενη εγκυμοσύνη που δεν είχε εξελιχθεί ομαλά πριν από περίπου έναν χρόνο, όταν είχε υποβληθεί σε απόξεση, διερωτώμενος γιατί δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως τυχόν επιπλοκές κατά την παρακολούθηση της κύησης.

Διακομίσθηκε στο Θριάσιο, αλλά δεν τα κατάφερε

Η 35χρονη εμφάνισε ακατάσχετη αιμορραγία και σηπτικό σοκ, με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την έκτακτη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Πίσω της αφήνει τον σύζυγό της, ένα νεογέννητο βρέφος και ένα παιδί 10 ετών, το οποίο περίμενε με ανυπομονησία τον ερχομό του μικρότερου αδελφού του.

«Θα το φτάσω μέχρι το τέλος»

Συντετριμμένος, ο σύζυγος δηλώνει ότι θα περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των υπόλοιπων ιατροδικαστικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Όπως τονίζει, εφόσον προκύψει ότι υπήρξε οποιαδήποτε ιατρική αμέλεια ή λάθος, σκοπεύει να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για να αποδοθούν ευθύνες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

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