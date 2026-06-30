Φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη
Στην κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
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- Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας.
- Στην κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα.
- Χρησιμοποιούνται 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε στη Λούτσα Ευβοίας σε αγροτοδασική έκταση με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο συμβάν με ισχυρή δύναμη για την κατάσβεσή της.
Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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