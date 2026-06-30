Φωτιά στη Λούτσα Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβοίας.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Χρησιμοποιούνται 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στη Λούτσα Ευβοίας σε αγροτοδασική έκταση με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο συμβάν με ισχυρή δύναμη για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.