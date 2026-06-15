Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνα κάνουν ανενόχλητα βόλτες σε κεντρικό δρόμο στο Ωραιόκαστρο - Φωτογραφίες
8 συνολικά αγριογούρουνα εθεάθησαν να κυκλοφορούν ανενόχλητα σε κεντρικό δρόμο
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Αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο θέαμα ήρθαν κάτοικοι του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη καθώς αντίκρυσαν αγέλη αγριογούρουνων να κάνει βόλτες σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της περιοχής.
Σύμφωνα με το Thestival.gr τα αγριογούρουνα έκαναν την εμφάνισή τους στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο.
Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στη φωτογραφία, πρόκειται για 5 μεγάλα αγριογούρουνα και ακόμα 3 μικρότερα, τα οποία τριγυρνούσαν στους δρόμους της πόλης.
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