Θεσσαλονίκη: Διακομιδή ασθενούς με περιπολικό - Τραυματίστηκε στα διόδια

Άμεσα αντανακλαστικά και ανθρώπινη ευαισθησία επέδειξε πλήρωμα περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, όταν μια γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος στα διόδια του Ωραιοκάστρου.

Η βάρδια της ειδικού φρουρού, Μαγδαληνής Ζωγράφου και του αρχιφύλακα Κωνσταντίνου Τζιόνα, ο οποίος μετρά 27 χρόνια στην ΕΛ.ΑΣ., την περασμένη Τρίτη (2/6), επεφύλαξε ένα σοβαρό περιστατικό.

Οι δυο τους ως πλήρωμα περιπολικού, κλήθηκαν στα διόδια Ωραιοκάστρου για διαχείριση κυκλοφορίας, όταν είδαν μια γυναίκα να πέφτει και να μένει στο έδαφος, ανήμπορη να μετακινηθεί, καθώς είχε χτυπήσει σοβαρά το χέρι της.

Κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο όμως θα καθυστερούσε και έτσι επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά και γνωρίζοντας από παροχή Πρώτων Βοηθειών, ο αρχιφύλακας και η ειδική φρουρός, έβαλαν τη γυναίκα στο περιπολικό και τη μετέφεραν εκείνοι στο νοσοκομείο, αποδεικνύοντας ότι το περιπολικό μπορεί να είναι και ασθενοφόρο και ταξί όταν παραστεί ανθρώπινη ανάγκη.

«Πάνω από όλα σκεφτόμαστε τον άνθρωπο», δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ η 29χρονη ειδική φρουρός, ενώ για τον αρχιφύλακα, ήταν η δεύτερη φορά που έδειξε την ανθρωπιά του, καθώς πριν από λίγο καιρό έσωσε μια γυναίκα μαζί με τα παιδιά της από φλεγόμενο σπίτι.

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