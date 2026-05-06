Παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο εμπλεκόμενος αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Τη σύλληψη του αστυνομικού που ενεπλάκη στο τροχαίο με παράσυρση 12χρονης στη Σαλαμίνα επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

Αναλυτικά αναφέρεται:

Απογευματινές ώρες χθες (5-5-2026), αστυνομικός ο οποίος βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας στην περιοχή της Σαλαμίνας, οδηγώντας υπηρεσιακό όχημα, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανήλικης πεζής.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ ο εμπλεκόμενος αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Επιπλέον, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) για την πλήρη πειθαρχική διερεύνηση του περιστατικού. Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. και το χρονικό του ατυχήματος

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι η ΕΔΕ είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/5) έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όπου η 12χρονη φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών, λίγο μετά τις 20:00.

Σημειώνεται ότι η ζωή της 12χρονης δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες.

Διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Σαλαμίνας, για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.

