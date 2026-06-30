Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία

Αγωνιώδεις έρευνες για αγνοούμενο παιδί μετά τη φωτιά στη Λήτη του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη

Κατερίνα Ρίστα

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται παιδί μετά την πυρκαγιά – Συναγερμός στην Αστυνομία
EUROKINISSI.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
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Snapshot
  • Αγνοείται παιδί μετά τη φωτιά στη Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
  • Στη φωτιά επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 36 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ γίνονται συνεχείς ρίψεις νερού.
  • Βρέθηκε η σορός άνδρα 60 ετών σε δασική έκταση κοντά στη Λητή, και μια 40χρονη γυναίκα με εγκαύματα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
  • Η φωτιά ξεκίνησε στο Δερβένι και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω ανέμων, προκαλώντας προειδοποιητικά μηνύματα «112» για εκκένωση της Λητής.
  • Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λητή βελτιώνεται, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες με υδροφόρες και μηχανήματα για την αντιμετώπιση και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
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Συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από αέρος στη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, καθώς στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν πριν από τη δύση του ηλίου, όταν τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν.

Αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων. Παράλληλα, ισχυρές χερσαίες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στο πεδίο για να περιορίσουν τις φλόγες και να μην μπουν στον οικισμό της Λητής.

Στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, με 3 ομάδες «δασοκομάντος», 36 οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα των ΟΤΑ. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα 60 ετών σε δασική έκταση, στα όρια με τη Λητή.

Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία γυναίκα με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ασφαλές σημείο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Πρόκειται για 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρει εγκαύματα κυρίως στα χέρια, καθώς και στον μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ανέμων σε δασική έκταση. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της κοινότητας Λητής, Γιώργο Τόλα, η φωτιά εξαπλώθηκε από την Ανθούπολη προς τη Λητή. Ακόμη, τόνισε ότι από τη φωτιά κάηκε εγκαταλελειμμένο σπίτι μέσα στο δάσος.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του «112». Το πρώτο, στις 15:40, ενημέρωνε τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο, στις 16:40, καλούσε όσους βρίσκονταν στην Λητή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής.

«Καλύτερη εικόνα στη Λητή»

Ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, ανέφερε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λητή είναι καλύτερη. Ακόμη, έχει υποχωρήσει η ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ, όπως τόνισε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και οι όμοροι Δήμοι, συνδράμουν στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

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