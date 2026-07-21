Ουκρανία – Ο Ζελένσκι «πατά το κουμπί» της ανασύνταξης: Νέα ηγεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις

Η Ουκρανία «αλλάζει» εκ νέου σελίδα εν μέσω πολέμου. Ύστερα από μέρες πολιτικής πίεσης και έντονων διεργασιών στο εσωτερικό της χώρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες αναδιατάξεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και του κρατικού μηχανισμού ασφαλείας από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η απομάκρυνση του Ολεξάντρ Σίρσκι από τη θέση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και η τοποθέτηση του Μιχαΐλο Ντραπάτι ως νέου επικεφαλής του ουκρανικού στρατεύματος. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος προαναγγέλλει ευρύτερη αναμόρφωση του Γενικού Επιτελείου, νέα στρατηγική άμυνας, επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στη δομή του στρατού και μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία, τα drones και τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσιάζει τις αλλαγές όχι ως ρήξη, αλλά ως «επανεκκίνηση» του συστήματος διοίκησης, με στόχο έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό στρατό. «Από αυτή την κατάσταση, η Ουκρανία πρέπει να εξέλθει ισχυρότερη και για τη Ρωσία τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα», τονίζει, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας και πίεσης προς τη Μόσχα.

Ολόκληρο το ανακοινωθέν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι:

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία σειρά συναντήσεων με διοικητές σωμάτων στρατού, του Σώματος Πεζοναυτών, καθώς και με τον διοικητή της Επιχειρησιακής Διοίκησης «Ανατολή», Βίκτορ Νικολιούκ. Ουσιαστικά, συζητήσαμε με όλα τα επίπεδα των ανώτερων διοικητών του στρατού και συνολικά των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ουκρανίας και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη. Μίλησα με τον Αποστόλο, τον “Ρέντις”, τον Μπιλέτσκι, τον Χορμπατιούκ, τον Ομπολένσκι, τον Μπρόντβι και πολλούς άλλους. Όλες οι προτεραιότητες και η πορεία εκσυγχρονισμού της διοίκησης του στρατού αναλύθηκαν.

Πρώτον: Αποφάσισα ότι νέος Αρχιστράτηγος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας θα γίνει ο Μιχαΐλο Ντραπάτι. Μαζί με τον Μιχαΐλο, τον Γεβγένι Χμάρα και τον Πάβλο Πάλις καθορίσαμε πώς πρέπει να ανανεωθεί η δομή του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι πέτυχε αποτελέσματα για την Ουκρανία στην άμυνα του Κιέβου, στην επιθετική επιχείρηση του Χαρκόβου και στην επιχείρηση του Κουρσκ. Διανύθηκε σημαντική απόσταση, η άμυνα της Ουκρανίας συνεχίζεται και απαιτείται αξιοπρεπής μεταχείριση για κάθε στρατιώτη. Ευχαριστώ τον Ολεξάντρ Σίρσκι και κάθε έναν από τους στρατιώτες μας για τη διατήρηση ισχυρών θέσεων της Ουκρανίας στο μέτωπο.

Ευχαριστώ τον Μιχαΐλο Ντραπάτι για αυτήν ακριβώς την οπτική. Σήμερα, συζητήσαμε με τον Ολεξάντρ Σίρσκι και τον Αντρίι Χνάτοφ για τα επόμενα σχήματα υπηρεσίας και για τη σωστή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων.

Δεύτερον: Καθορίσαμε μαζί με τον Μιχαΐλο Ντραπάτι ποια καθήκοντα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οι επιχειρήσεις των Δυνάμεων Άμυνας της Ουκρανίας συνεχίζονται και πρέπει να συνεχιστούν με σταθερότητα. Το σχέδιο των μακράς εμβέλειας κυρώσεων της Ουκρανίας και το πρόγραμμα των “μεσαίων πληγμάτων” μας θα εφαρμοστούν απολύτως με σαφήνεια.

Τρίτον: Πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή ομαλότητα και θεσμικό τρόπο η μεταβίβαση όλων των αρμοδιοτήτων στον στρατό και να συνεχιστούν τα προγραμματισμένα βήματα στις πολεμικές επιχειρήσεις.

Τέταρτον: Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, ο Γεβγένι Χμάρα και άλλοι διοικητές που θα καθορίσουμε από κοινού, πρέπει να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν προς έγκριση μία ανανεωμένη στρατηγική άμυνας, τα επόμενα βήματα για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης του συστήματος των σωμάτων στρατού, καθώς και την υλοποίηση των αιτημάτων των διοικητών μάχης για προμήθειες όπλων, drones και εξοπλισμού, τα οποία τέθηκαν αυτές τις ημέρες τόσο στο Αρχηγείο όσο και στις άμεσες συνομιλίες μας με τους διοικητές.

Η μέγιστη δυνατή προστασία του ουρανού από τις ρωσικές επιθέσεις και η παροχή μίας ρεαλιστικής εικόνας για τη διαδικασία κινητοποίησης αποτελούν προτεραιότητες.

Πέμπτον: Σήμερα, είχα επίσης συνάντηση με τον Μιχαΐλο Φεντόροφ. Του πρότεινα μία σημαντική θέση στην κυβέρνηση, η οποία θα επέτρεπε την ενοποίηση της τεχνολογικής συνιστώσας του κράτους μας και την εξασφάλιση της ανάπτυξής της.

Η τεχνολογική και αμυντική τεχνογνωσία του Γεβγένι Χμάρα, τα πολεμικά επιτεύγματα, τα τεχνολογικά αποτελέσματα και τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας της μονάδας “Άλφα” μιλούν από μόνα τους και στο πλαίσιο της κυβερνητικής δομής, αυτή η εμπειρία είναι απαραίτητη.

Η επιθυμία όλων μας είναι μία: Η νίκη επί του εχθρού και η διαμόρφωση τέτοιων συνθηκών στο μέτωπο και μέσω της πίεσης προς τη Ρωσία, ώστε να εξαναγκαστεί σε ειρήνη.

Αύριο θα επισημοποιήσουμε όλες τις αποφάσεις. Από αυτή την κατάσταση, η Ουκρανία πρέπει να εξέλθει ισχυρότερη και για τη Ρωσία τα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα. Ευχαριστώ όλους τους στρατιώτες μας, ευχαριστώ κάθε μονάδα που φέρνει αποτελέσματα. Ευχαριστώ όλους όσοι φροντίζουν το κράτος μας και υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα σαν να ήταν δικά τους.

Δόξα στην Ουκρανία».