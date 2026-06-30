Λητή: Συνεχίζονται οι έρευνες για το 12χρονο αγόρι – Νεκρός ο πατέρας, στο Ιπποκράτειο η μητέρα

Οι Αρχές «χτενίζουν» την περιοχή γύρω από την οικία της οικογένειας για τον εντοπισμό του αγοριού, που «έχασε» τον πατέρα του από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, ενώ, η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο

Γιάννης Νικηφοράκης

Λητή: Συνεχίζονται οι έρευνες για το 12χρονο αγόρι – Νεκρός ο πατέρας, στο Ιπποκράτειο η μητέρα
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγοριού ηλικίας 12 ετών που αγνοείται στη Λητή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, μετά τη μεγάλη φωτιά που «ξέσπασε» στο Δερβένι και επεκτάθηκε τάχιστα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Το τραγικό της υπόθεσης αφορά το γεγονός πως είναι παιδί του 65άχρονου που εντοπίστηκε νεκρός σε σπίτι που βρισκόταν εντός δασικής έκτασης και της 40άχρονης γυναίκας που υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ήταν πρώην εκπαιδευτικός.

«Το παιδάκι αγνοείται ακόμη, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ψάχνουν περιμετρικά του σπιτιού της οικογένειας κι ευχόμαστε η υπόθεση να έχει αίσιο τέλος», τόνισε ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, μιλώντας στο Newsbomb.

Όσον αφορά το πύρινο μέτωπο, γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε πλήρη ύφεση, με ισχυρές χερσαίες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να παραμένουν στα βόρεια της Λητής ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε πιθανότητα αναζωπύρωσης.

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