Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τον τρόπο με τον οποίο το παιδί «χάθηκε» στις φλόγες

Δημήτρης Δρίζος

Δραματικές στιγμές στη Λητή: Σε ντουλάπα βρέθηκε η απανθρακωμένη σορός του 12χρονου
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η σορός του 12χρονου αγοριού βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα σε ντουλάπα στο σπίτι τους στη Λητή.
  • Ο 66χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή, προσπαθώντας να σώσει το σπίτι από τη φωτιά.
  • Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην κατάσβεση της φωτιάς και στον εντοπισμό των θυμάτων.
  • Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τις απώλειες και την καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά.
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Θλίψη και οδύνη επικρατεί στη Λητή για τα δύο θύματα, πατέρα και κατά μεγάλη πιθανότητα, μιας και εκκρεμεί η ταυτοποίηση, του 12χρονου γιού του που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που τύλιξε το σπίτι τους, μέσα σε δασική έκταση στη Λητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δήμο Ωραιοκάστρου, η σορός του 12χρονου αγοριού, εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα, στο σπίτι, όπως αναφέρει το thesspot.gr. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε εκεί, η αρχική εκτίμηση είναι ότι τρομοκρατημένο από τη φωτιά, έψαξε για καταφύγιο.

Ο 66χρονος πατέρας, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού, καθώς προσπαθούσε να σώσει το σπίτι από τις φλόγες.

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Η 40χρονη μητέρα και σύζυγος, που έχασε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε σοκ, καθώς μέσα σε λίγες στιγμές είδαν την περιοχή τους να τυλίγεται στις φλόγες και δύο συνανθρώπους τους να χάνουν τη ζωή τους.

Όλοι μαζί είχαν συνδράμει για τον εντοπισμό του παιδιού, για το οποίο είχε σημάνει συναγερμός, ωστόσο οι προσπάθειες αυτές έληξαν με τον πιο τραγικό επίλογο.

Όλο το βράδυ, κάτοικοι κάθε ηλικίας έδιναν τη δική τους μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο της Πυρσοβεστικής και σβήνοντας εστίες που εκδηλώνονταν ακόμη και μέσα σε σπίτια.

Κάτοικοι πάλευαν με τις φλόγες όλο το βράδυ

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