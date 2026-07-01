Λητή Θεσσαλονίκης: «Ο νεκρός ήταν δάσκαλος στο χωριό μας -Ήταν απομονωμένο το σπίτι στο δάσος»

Snapshot Ο 63χρονος δάσκαλος της Λτής βρήκε τραγικό θάνατο από τη φωτιά που ξέσπασε σε απομονωμένο σπίτι μέσα στο δάσος, όπου διέμενε με την οικογένειά του.

Εικάζεται ότι η δεύτερη σορός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του, Μάξιμο, ενώ αναμένεται επίσημη ταυτοποίηση.

Η οικογένεια είχε ενημερωθεί έγκαιρα για την εκκένωση της περιοχής μέσω μηνύματος 112 και οδηγιών της αστυνομίας, αλλά παρέμεινε στο σπίτι για να προστατεύσει την περιουσία της.

Η φωτιά ξεκίνησε από το Δερβένι, εξελίχθηκε ραγδαία λόγω των ανέμων και έφτασε στο χωριό, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές.

Η 40χρονη σύζυγος του δασκάλου απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα και νοσηλεύεται σταθερή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Ένα σπίτι στο δάσος πλήρως αποκομμένο από την υπόλοιπη κοινότητα, ήταν αυτό στο οποίο διέμενε η οικογένεια του δασκάλου του χωριού της Λητής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο από τη φωτιά που ξέσπασε χθες (30/6), ενώ εικάζεται ότι η δεύτερη σορός που εντοπίστηκε, ανήκει στον 12χρονο γιο του, τον Μάξιμο, κι αναμένεται η ταυτοποίησή της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, Γιώργο Τόλα, το σπίτι τους ήταν κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, και δεν ήταν μια μόνιμη κατοικία, αλλά κάτι σαν κατάλυμα.

Ενημερώθηκαν έγκαιρα, αποφάσισαν να μην εκκενώσουν

Σύμφωνα με τον κ. Τόλα, ο 63χρονος δάσκαλος, όπως και οι υπόλοιποι συγχωριανοί, ενημερώθηκαν έγκαιρα, έτσι ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν στο γήπεδο.

«Έγινε επικοινωνία με την Αθήνα κι εστάλη μήνυμα από το 112. Η Αστυνομία απέκλεισε κάποιους δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά και για να οδηγήσει τον κόσμο στο γήπεδο» είπε ο κ. Τόλας.

Ήταν τουλάχιστον 7 χρόνια εκεί το σπίτι του δάσκαλου

Σε ό,τι αφορά στο σπίτι του δάσκαλου που βρήκε τραγικό θάνατο «μέσα στο δάσος ήταν το σπίτι. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Δερβένι, που ανήκει στην κοινότητα Λητής. Υπήρχαν εκεί κάποια εργοστάσια που η Πυροσβεστική έδωσε μάχη για να τα σώσει. Κι από εκεί και πέρα όταν έφυγε η φωτιά και μπήκε στο χωριό κατέβηκε στη ρεματιά και εκεί μπήκαν τα εναέρια μέσα».

Πρόσθεσε ότι η οικογένεια του 63χρονου ήταν ενήμερη για την εκκένωση, αλλά όπως συμβαίνει σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις έμεινε πίσω για να σώσει την περιουσία του. «Ειδοποιήθηκαν (σ.σ.: η οικογένεια του δάσκαλου) κατά την πρώτη επικοινωνία ότι πρέπει να εκκενωθεί η κοινότητα κι ότι έπρεπε να φύγουν οι κάτοικοι από την κατοικία τους. Θεωρώ ότι έμεινε για να σώσει την κατοικία του.

Το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος. Ήταν σε ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη, το οποίο περιβάλλεται περιμετρικά από το δάσος της κοινότητας. Το σπίτι ήταν απομονωμένο. Ήταν ένα κατάλυμα ουσιαστικά, μια πρόχειρη κατασκευή, δεν μιλάμε για μια μόνιμη κατοικία όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ωστόσο, διέμεναν εκεί».

Κλείνοντας εξέφρασε την πεποίθηση ότι «δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική για τη σορό που εντοπίστηκε, απομένει η ταυτοποίηση, αλλά εικάζεται ότι είναι ο μικρός Μάξιμος».

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με τον κ. Τόλα, η φωτιά ξεκίνησε 2:30 ώρα και είχε ραγδαία εξέλιξη. Οι άνεμοι έστειλαν τη φωτιά στο χωριό. Η εικόνα άλλαξε με μια ριπή του ανέμου και την έστειλε μέσα στο χωριό.

Νεκρός ο δάσκαλος, εγκαυματίας η σύζυγος

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σορός του 63χρονου, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τη σύζυγό του με εγκαύματα από εξωτερικό χώρο κατοικίας. Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά σε ασφαλές σημείο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Η 40χρονη γυναίκα, νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εγκαύματα κυρίως στα χέρια, καθώς και στον μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

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