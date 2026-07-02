Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Snapshot Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37℃, με ηλιοφάνεια και απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές.

Από το Σάββατο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί με γενικά αίθριο σκηνικό, όμως το μελτέμι στο Αιγαίο θα φτάσει τα 7

8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Το Σάββατο η θερμοκρασία θα μειωθεί σημαντικά, κυμαινόμενη από 30℃ έως 35℃, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 7 μποφόρ στα βόρεια και το Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37℃ θα κυλήσει η Παρασκευή (03/07), πριν ο καιρός αλλάξει απότομα. Από το Σάββατο αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένοι βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με το μελτέμι να φτάνει τοπικά τα 7 – 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε πιο ευχάριστα και φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Παρασκευή: Ηλιοφάνεια με απογευματινή αστάθεια

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι και ύστερα, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ, στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 – 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ενώ, στην υπόλοιπη χώρα δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31℃ με 33℃ και τοπικά 34℃, ενώ στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 32℃ και 35℃, φτάνοντας τοπικά τους 36℃ με 37℃.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, με αρκετή ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23℃ έως 34℃, ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια και ανατολικά σε νότιους.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα γύρω ορεινά αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22℃ έως 33℃, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο αναμένεται έντονη αστάθεια, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αρχικά, φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν στη Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν μέχρι το βράδυ.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας και τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, επανερχόμενη σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 30℃ με 33℃, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34℃ και πιθανώς τους 35℃.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια, ενώ μετά το μεσημέρι ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικά φαινόμενα στη δυτική Πελοπόννησο.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, και δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 33℃ με 34℃.