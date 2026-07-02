Μύκονος: Βίντεο από την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο στην Άνω Μερά

Snapshot Τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του στην Άνω Μερά της Μυκόνου.

Το ατύχημα συνέβη στον κεντρικό δρόμο πίσω από το μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το λεωφορείο κατέληξε εκτός δρόμου. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του.

Το συμβάν καταγράφηκε στον κεντρικό δρόμο του οικισμού και πιο συγκεκριμένα ακριβώς πίσω από το το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής, σε ένα νησί που δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Μέχρι αυτή την ώρα παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε εκτός δρόμους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Νewsbomb.

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