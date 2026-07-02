Βόνιτσα: Η στιγμή που ανασύρεται από το φαράγγι ο άτυχος άνδρας

Μια απρόσμενη τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Λουτρά Τρύφου, στην περιοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, όταν δύο άνδρες βρέθηκαν στο κενό πέφτοντας σε βαθιά χαράδρα. Το σοκαριστικό οπτικό υλικό αποτυπώνει καρέ-καρέ τις δραματικές προσπάθειες των διασωστών. Είναι η στιγμή που οι άνδρες της Πυροσβεστικής ανασύρουν με προσοχή και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το χρονικό της πτώσης και η έκκληση για βοήθεια

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο φίλοι βρέθηκαν στο σημείο για να πραγματοποιήσουν αναρρίχηση. Ξαφνικά, για λόγους που ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τις αρχές, έχασαν την ισορροπία τους και κατρακύλησαν στον γκρεμό. Κι όμως, ο ένας από τους δύο, παρά τα σοβαρά τραύματά του, βρήκε το κουράγιο και τη διαύγεια να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο. Πληκτρολογώντας τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, κατάφερε να δώσει το στίγμα τους και να κινητοποιήσει άμεσα τον κρατικό μηχανισμό.

Η επιχείρηση των διασωστικών δυνάμεων

Η κινητοποίηση που ακολούθησε ήταν άμεση και μαζική καθώς το σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσβατο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του agriniopress.gr, στην περιοχή έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική έστησε μια περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία πήραν μέρος συνολικά 18 πυροσβέστες. Ανάμεσά τους βρισκόταν η εξειδικευμένη Ομάδα Ορμητικών Νερών αλλά και η Ορειβατική Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μαζί με μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ. Για τον εντοπισμό και τον καλύτερο συντονισμό των κινήσεων από αέρος, χρησιμοποιήθηκε η Ομάδα ΣμηΕΑ με drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις που πάλευαν με τα βράχια.

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