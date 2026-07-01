Τραγωδία στο Φαράγγι Τρύφου: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Snapshot Ένας άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισσεις του μετά από πτώση σε χαράδρα στα Λουτρά Τρύφου και κατέληξε.

Ένας ακόμη άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά το ίδιο περιστατικό αναρρίχησης.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, η Ομάδα Ορμητικών Νερών, η Ορειβατική Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., η 6η ΕΜΟΔΕ και η Ομάδα ΣμηΕΑ με drone.

Οι τραυματίες κατάφεραν να καλέσουν βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ενεργοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην περιοχή έσπευσαν επίσης δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας για τη διαχείριση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Λουτρά Τρύφου, στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση σε χαράδρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν αναρρίχηση στην περιοχή όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έπεσαν στη χαράδρα.

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την ανάσυρσή τους, ενώ στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση του περιστατικού, αναφέρει το agriniopress.gr.

Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες, μαζί με την Ομάδα Ορμητικών Νερών και την Ορειβατική Ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η Ομάδα ΣμηΕΑ (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το άτομο που τραυματίστηκε κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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